2019-05-15T09:25:33+03:00
Общество

На тюменском полигоне раздавили полтонны то ли польских, то ли белорусских яблок

Партия была уничтожена
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Россельхознадзор по Тюменской областиФото: Россельхознадзор по Тюменской области
Изменить размер текста:

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, представители Тюменской транспортной прокуратуры и Тюменской таможни выявили полтонны (520 кг) свежих яблок без сопроводительных документов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время проверки установлено, что партию фруктов ввезли в наш регион из Беларуси после введения с 12 апреля временных ограничений на поставки такой продукции. На упаковках были выявлены следы срыва оригинальных этикеток, которые свидетельствовали о том, что яблоки произведены всё-таки в Польше. На месте срывов как попало были приклеены маркировки Беларуси без указания производителей, сроках хранения, температурном режиме и дате упаковки.

Всю партию яблок уничтожили специалисты Управления Россельхознадзора на полигоне ТБО – её раздавила тяжёлая техника. В отношении нарушителя возбуждено административное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24