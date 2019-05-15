На тюменском полигоне раздавили полтонны то ли польских, то ли белорусских яблок

15 Май 09:01 2019-05-15T09:25:33+03:00

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Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, представители Тюменской транспортной прокуратуры и Тюменской таможни выявили полтонны (520 кг) свежих яблок без сопроводительных документов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время проверки установлено, что партию фруктов ввезли в наш регион из Беларуси после введения с 12 апреля временных ограничений на поставки такой продукции. На упаковках были выявлены следы срыва оригинальных этикеток, которые свидетельствовали о том, что яблоки произведены всё-таки в Польше. На месте срывов как попало были приклеены маркировки Беларуси без указания производителей, сроках хранения, температурном режиме и дате упаковки.

Всю партию яблок уничтожили специалисты Управления Россельхознадзора на полигоне ТБО – её раздавила тяжёлая техника. В отношении нарушителя возбуждено административное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU