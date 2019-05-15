Любители «бродить по улицам Тюмени…» примут участие в поэтическом вечере

15 Май 09:33 2019-05-15T09:33:52+03:00

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В тюменском Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 17 мая в 16 часов пройдёт поэтический вечер «Люблю бродить по улицам Тюмени…». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие состоится в рамках Дней исторического и культурного наследия.

Стихи и песни о Тюмени написаны такими известными писателями, как Константин Лагунов, Анатолий Васильев, Владимир Нечволода, Сергей Козлов, Николай Шамсутдинов, Виталий Огородников, Александр Новопашин, Антонина Маркова, Ольга Данилова-Пушкарь и др. На поэтическом вечере прозвучат произведения, которые посвящены истории нашего города, нашим улочкам и скверам, а также современной Тюмени.

Всех, кто любит Тюмень, и для кого она – нефтегазовая столица России или просто уютный городок с деревянными улочками – приглашают принять участие в поэтическом вечере. Подать заявку на участие можно по телефону 46-45-79 до 18.00 16 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU