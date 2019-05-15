2019-05-15T08:32:17+03:00
Происшествия

Ишимские мошенники «надули» красноярца на четверть миллиона рублей

Он хотел купить машину, но остался без денег
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ишимские мошенники «надули» красноярца на четверть миллиона рублейИшимские мошенники «надули» красноярца на четверть миллиона рублейФото: Татьяна Коркина
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В Ишиме возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пока не известного лица, причастного к преступлению. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в городскую полицию поступило заявление от 33-летнего жителя Красноярского края.

Мужчина сообщил, что нашёл в Интернете объявление о продаже автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Он связался с продавцом, и стороны договорились о встрече для осмотра автомобиля и передаче денег.

Из Красноярского края потерпевший поехал на поезде до Ишима. Пока тот ехал, продавец по телефону просил перечислить суммы в счёт срочных личных нужд. Через банк-онлайн покупатель перевёл деньги на счёт продавцу, но, прибыв в Ишим, больше не смог дозвониться до продавца. Красноярец остался без 255 тысяч рублей.

Сейчас полиция устанавливает личность, причастную к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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