Тюменская область и Китай реализуют новый инвестпроект на базе тюменского завода
«Тюменский приборостроительный завод» подписал трёхстороннее соглашение о создании совместного предприятия с двумя китайскими компаниями. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, речь идёт о сотрудничестве в направлениях «Умный город», «Безопасный город» по производству интеллектуального электросилового оборудования (трансформаторные подстанции).
Договор о намерениях предусматривает также взаимодействие в сфере производства оборудования по контролю и очистке загрязнённых территорий. По словам руководителя предприятия Марата Азаматова, вместе с китайскими партнёрами планируется реализовать новый инвестпроект на базе тюменского завода.
- Для нас— это возможность применять новые технологии, модернизировать процессы и обновить основные средства производства, что сделает продукцию завода конкурентоспособной на рынке, - отметил он.
По мнению представителя китайской стороны Донга Ху компании «Henan Gold-Glory International Industries Co., LTD», у проекта хорошие перспективы в развитии именно в Тюменской области. Он отметил, что не раз бывал в Тюмени – активном городе, где есть новые технологии и новые возможности для бизнеса.
- Из-за этого я и выбрал сотрудничество с Тюменью, - подчеркнул он.
Напомним, международная выставка «Шелковый путь» проводится с 2016 года. В этом году в мероприятии приняли участие политические деятели из более 120 стран мира, более 20 тысяч зарубежных гостей и представителей промышленных предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU