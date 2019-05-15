Тюменская область и Китай реализуют новый инвестпроект на базе тюменского завода

15 Май 08:17 2019-05-15T08:17:26+03:00

Китайские партнёры заявили, что у проекта хорошие перспективы именно в нашем городе

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«Тюменский приборостроительный завод» подписал трёхстороннее соглашение о создании совместного предприятия с двумя китайскими компаниями. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, речь идёт о сотрудничестве в направлениях «Умный город», «Безопасный город» по производству интеллектуального электросилового оборудования (трансформаторные подстанции).

Договор о намерениях предусматривает также взаимодействие в сфере производства оборудования по контролю и очистке загрязнённых территорий. По словам руководителя предприятия Марата Азаматова, вместе с китайскими партнёрами планируется реализовать новый инвестпроект на базе тюменского завода.

- Для нас— это возможность применять новые технологии, модернизировать процессы и обновить основные средства производства, что сделает продукцию завода конкурентоспособной на рынке, - отметил он.

По мнению представителя китайской стороны Донга Ху компании «Henan Gold-Glory International Industries Co., LTD», у проекта хорошие перспективы в развитии именно в Тюменской области. Он отметил, что не раз бывал в Тюмени – активном городе, где есть новые технологии и новые возможности для бизнеса.

- Из-за этого я и выбрал сотрудничество с Тюменью, - подчеркнул он.

Напомним, международная выставка «Шелковый путь» проводится с 2016 года. В этом году в мероприятии приняли участие политические деятели из более 120 стран мира, более 20 тысяч зарубежных гостей и представителей промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU