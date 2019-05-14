Китайские бизнесмены познакомились с инвестиционным климатом Тюменской области

14 Май 21:04 2019-05-14T21:04:05+03:00

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На площадке IV Международного ЭКСПО «Шёлковый путь», который завершился в городе Сиань, китайские партнёры познакомились с инвестиционным климатом Тюменской области. Так, на форуме были озвучены три ключевых инструмента работы с инвесторами. К ним относятся налоговые льготы, финансовая поддержка и административное сопровождение.

- Взаимоотношения между регионами Урала и провинциями Китая сегодня приобретают особую важность, ведь 2018 и 2019 годы названы Годами Российско-Китайского межрегионального сотрудничества, - подчеркнул на открытии ЭКСПО полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. – Надеюсь, что наши регионы проведут активную работу по укреплению связей с провинцией Шэньси, обсудят и наметят пути реализации совместных проектов в различных отраслях экономики и гуманитарной сфере

Отметим, что в рамках форума прошли круглые столы, международные симпозиумы по вопросам развитие экономики, торговли, культуры, туризма, образования и содействия инвестициям. Организатором участия тюменских экспортоориентированных предприятий в выставке стал Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Напомним, международная выставка «Шелковый путь» проводится с 2016 года. В этом году в мероприятии приняли участие политические деятели из более 120 стран мира, более 20 тысяч зарубежных гостей и представителей промышленных предприятий. Тюменская область была представлена на объединённом стенде Уральского Федерального округа вместе с Курганской, Челябинской, Свердловской областями, Югрой и ЯНАО. В деловой программе форума приняли участие пять губернаторов регионов УФО, представители бизнес-сообщества и творческие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU