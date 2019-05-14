Александр Моор обозначил перспективные направления для сотрудничества между Тюменской областью и Китаем

14 Май 20:55 2019-05-14T20:55:43+03:00

В их числе - агропромышленный комплекс, пищевая промышленность и кооперация в промышленной отрасли

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Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на форуме экономического сотрудничества «Урал – Цын-лин», в рамках IV Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, обозначил перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества: агропромышленный комплекс, пищевая промышленность и кооперация в промышленной отрасли.

Речь идёт о взаимодействии тюменских и китайских компаний нефтегазовой сферы в области поставок оборудования, создания сборочных производств, сотрудничества в IT-сфере, логистики и торговли, сотрудничества в фармацевтической и медицинской сферах, взаимодействия в сфере туризма. Стоит отметить, что специально для китайских туристов в Тюменской области разработан пятидневный экскурсионный тур по городам региона «Открой свою Сибирь».

- Мы заинтересованы приобретать продукцию, которая не производится в Тюменской области или производится в недостаточных объемах. Вместе с тем, предприятия региона готовы поставлять на экспорт в Китай полипропилен, древесину, строительные материалы, промышленный текстиль, ряд продовольственных товаров. Для удобства партнеров из Китая в прошлом году мы открыли в городе Шанхае постоянно действующую экспозицию товаров Тюменской области. Пока там представлена только пищевая продукция, в ближайшее время ассортимент будет расширен, - отметил Александр Моор.

Напомним, Международная выставка «Шелковый путь» проводится с 2016 года. В этом году в мероприятии приняли участие политические деятели из более 120 стран мира, более 20 тысяч зарубежных гостей и представителей промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU