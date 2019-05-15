В Тюмени 15 мая погаснут сразу пять светофоров
Это связано с плановыми работами на электросетях
В Тюмени 15 мая погаснут сразу пять светофоровФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В Тюмени сегодня, 15 мая, погаснут сразу пять светофоров. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
С 8 утра до 17 часов дня регулировщики погаснут на двух перекрёстках:
- ул. Ленина – ул. Орджоникидзе;
- ул. Орджоникидзе – ул. Герцена.
С 12 часов дня до 15 часов светофоры погаснут ещё на трёх перекрёстках:
- ул. Комсомольская – ул. Свердлова;
- ул. Свердлова – ул. Елецкая;
- ул. Свердлова – ул. Даудельная.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU