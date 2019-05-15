2019-05-15T07:03:22+03:00
Авто

В Тюмени 15 мая погаснут сразу пять светофоров

Это связано с плановыми работами на электросетях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени 15 мая погаснут сразу пять светофоровВ Тюмени 15 мая погаснут сразу пять светофоровФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 15 мая, погаснут сразу пять светофоров. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 8 утра до 17 часов дня регулировщики погаснут на двух перекрёстках:

- ул. Ленина – ул. Орджоникидзе;

- ул. Орджоникидзе – ул. Герцена.

С 12 часов дня до 15 часов светофоры погаснут ещё на трёх перекрёстках:

- ул. Комсомольская – ул. Свердлова;

- ул. Свердлова – ул. Елецкая;

- ул. Свердлова – ул. Даудельная.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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