Тюменец обобрал жену собутыльника, стащив ноутбук, алкоголь и продукты питания

15 Май 11:02 2019-05-15T11:02:25+03:00

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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего безработного местного жителя, который подозревается в краже. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в полицию о похищении ноутбука сообщила тюменка. Она рассказала, что в день преступления муж потерпевшей пригласил в гости товарища, чтобы распивать спиртные напитки.

Позже хозяин квартиры уснул, а его дружок стащил ноутбук, несколько бутылок водки и продукты питания. Женщина вернулась с работы и сразу же обнаружила пропажу.

Задержали подозреваемого во время другого застолья – он проводил время с друзьями на пикнике. Похищенный ноутбук фигурант продал, а вырученные за это 13 тысяч рублей потратил на свои нужды.

Теперь похитителю грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU