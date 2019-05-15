Сотрудники уватской полиции предотвратили лесной пожар

15 Май 06:05 2019-05-15T06:05:58+03:00

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Сотрудники полиции Увата, оперуполномоченные Дмитрий Писный и Виктор Мясников предотвратили лесной пожар. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, полицейские несли службу в близлежащем селе, когда заметили неподалёку поднимавшийся к небу столб дыма.

Прибыв на место происшествия, Дмитрий и Виктор увидели полыхающее поле вблизи обширной лесополосы. Огонь подбирался к лесу, поэтому полицейские решили оперативно затушить очаг возгорания. Мужчины обратились в сельскую администрацию за мобильными средствами пожаротушения и начали тушить пожар. К счастью, его удалось оперативно ликвидировать.

Напомним, Постановлением Правительства Тюменской области с 19 апреля 2019 года установлен пожароопасный сезон в лесах на территории Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского, Вагайского, Тобольского и Уватского муниципальных районов, а также Заводоуковского, Голышмановского городских округов.

Тюменцам напоминают о запрете сжигания мусора и сухой травы в городе, лесах, на дачных участках и огородах. Нельзя разводить костры и разжигать мангалы в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU