Погода в Тюмени 15 мая: на улице - не май-месяц

15 Май 00:46 2019-05-15T00:46:36+03:00

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В Тюмени сегодня, 15 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 3-8 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 C, днем +7…+12 С.

По народному календарю 15 мая - День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, который является первым православным праздником, учреждённым на Руси. С этого дня крестьяне засеивали поля, а также высаживали тыкву и огурцы. Чтобы они уродились, в грядке зарывали пестик от ступки.

Смотрели и на соловьёв. Если они пели громко – значит, лето придёт уже совсем скоро. Если соловушка поёт всю ночь – значит, на следующий день будет солнечно. Если соловья услышишь раньше, чем кукушку, значит, лето будет счастливым.

ИСТОЧНИК KP.RU