На улице Елецкой в Тюмени вводится одностороннее движение

14 Май 16:22 2019-05-14T16:22:34+03:00

Новая схема будет действовать с 5 июня

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Одностороннее движение вводится на улице Елецкой в Тюмени. Новая схема движения будет действовать с 5 июня на участке от улицы Профсоюзной до улицы Северной в направлении Северной.

Такое решение принято на территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Центрального административного округа. Данные меры должны повысить уровень безопасности дорожного движения, пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Водителей и пешеходов просят принять информацию к сведению и планировать маршруты передвижения с учетом вводимых изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU