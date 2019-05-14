Убийцу бездомных тюменский суд второй раз приговорил к пожизненному заключению

14 Май 15:02 2019-05-14T15:04:36+03:00

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В Тюмени осужден убийца бездомных. 48-летний мужчина отбывает пожизненное наказание в одном из исправительных учреждений Хабаровского края и получил второй пожизненный срок.

Его дело рассмотрел Ленинский районный суд с участием присяжных заседателей, сообщили в пресс-службе суда. Те единодушно признали его «виновным, но заслуживающим снисхождения».

Тюменец в сентябре 2009 был приговорен за убийство шестерых бездомных. За решеткой он «вспомнил» еще об одном, седьмом, убийстве тюменского бомжа и написал явку с повинной. В которой указал: «Я решил полностью искупить свою вину и собрать доказательства своей невиновности по одному из убийств, которого не совершал». Мужчину этапировали из Хабаровского края в Тюмень и по его просьбе назначили судебное заседание с участием присяжных заседателей.

На суде он рассказал, что в июле 2002 года освободился из мест лишения свободы и поехал в Краснодарский край, где в Туапсе познакомился с бездомной женщиной. В мае следующего года они вернулись в Тюмень и поселились в самодельной лачуге в лесу близ железнодорожной станции Войновка. Пара жила сбором ягод, грибов и цветного металла. С июня 2004 года переселилась ближе к свалке у ТЭЦ-2. Сдавали цветной металл и на вырученные деньги пьянствовали.

Однажды он избил такого же бомжа по кличке Хохол, которого подозревал в краже собранного им цветного металла. Повалил несчастного на землю, пинал ногами, а потом проломил ему голову двумя ударами обрезка металлической трубы с прикрученным на конце водопроводным краном. Скрывая следы преступления, убийца вывез тело со свалки на садовой тачке и спрятал труп в канализационном колодце.

Об убийстве он никому не рассказывал и через неделю электричками поехал в Москву, по пути останавливаясь в различных городах. В столице он якобы работал на стройке, а потом вернулся в Тюмень, где и был задержан по подозрению в серии убийств.

ИСТОЧНИК KP.RU