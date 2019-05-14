Тюменка хотела грудь побольше и получила огромный шрам на бедре

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-14T14:31:19+03:00

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Компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей пациентке, а также штраф 75 тысяч рублей в доход государства выплатит тюменская Областная клиническая больница №1. Такое решение принял Ленинский суд Тюмени. Врачи делали женщине пластическую операцию по увеличению груди, но из-за некачественного коагулятора допустили ожог бедра размером 20 квадратных сантиметров.

Оказалось, что врач во время операции положил аппарат под левое бедро пациентки и ожог возник из-за его перегревания. Женщине назначили перевязки и мазь, однако рана не заживала и сильно болела. В ожоговом отделении ей сделали еще одну операцию. В результате на месте раны образовался шрам.

За увеличение груди пациентка заплатила больше 160 тысяч рублей и считает, что в отделении пластической хирургии ей поставили неправильный диагноз при ожоге, поэтому в суде потребовала взыскать с ОКБ №1 компенсацию в миллион рублей, штраф в размере 50% от присужденной суммы и 300 рублей на судебные расходы.

Представитель больницы частично признала иск и попросила уменьшить размер компенсации вреда. Она пояснила, что хирург не мог знать о неисправности коагулятора. Фирме, поставившей некачественный прибор, была направлена претензия. Больше его не использовали.

ИСТОЧНИК KP.RU