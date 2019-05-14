2019-05-14T14:31:19+03:00
Общество

Тюменка хотела грудь побольше и получила огромный шрам на бедре

Больница компенсирует пациентке моральный вред за неудачную операцию
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменке при операции на груди врачи сделали ожог на бедреТюменке при операции на груди врачи сделали ожог на бедреФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей пациентке, а также штраф 75 тысяч рублей в доход государства выплатит тюменская Областная клиническая больница №1. Такое решение принял Ленинский суд Тюмени. Врачи делали женщине пластическую операцию по увеличению груди, но из-за некачественного коагулятора допустили ожог бедра размером 20 квадратных сантиметров.

Оказалось, что врач во время операции положил аппарат под левое бедро пациентки и ожог возник из-за его перегревания. Женщине назначили перевязки и мазь, однако рана не заживала и сильно болела. В ожоговом отделении ей сделали еще одну операцию. В результате на месте раны образовался шрам.

За увеличение груди пациентка заплатила больше 160 тысяч рублей и считает, что в отделении пластической хирургии ей поставили неправильный диагноз при ожоге, поэтому в суде потребовала взыскать с ОКБ №1 компенсацию в миллион рублей, штраф в размере 50% от присужденной суммы и 300 рублей на судебные расходы.

Представитель больницы частично признала иск и попросила уменьшить размер компенсации вреда. Она пояснила, что хирург не мог знать о неисправности коагулятора. Фирме, поставившей некачественный прибор, была направлена претензия. Больше его не использовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С Днем химика жителей Тобольска поздравит Григорий Лепс
Тюменка лишилась ноутбука из-за пьяного лихачества за рулем
На озере Песьяное в Тюмени найдено тело утонувшего мужчины
Тюменские школьники поспорят за «Безопасное колесо»
Серийного мошенника задержали в Тюмени
Часть улицы Холодильной в Тюмени закрывают для транспорта
Виновнику массового автопобоища в Тюмени придется выплатить моральный ущерб пострадавшей
Бывшему главе поселка Винзили сохранили срок лишения свободы
Тюменцев приглашают на Всероссийский день посадки леса
За майские праздники в Тюменской области собрали более 12 тонн мусора
Экс-руководителю областного управления Федеральной налоговой службы вынесен приговор
Заместитель главы Тюмени может стать главой Тобольска
Пошли посмотреть на лягушек: на ж/д станции под Тюменью нашли двух малолетних детей
В Тюмени стартует фестиваль-конкурс «Рубиновый микрофон»
Федеральный застройщик «Талан» выходит на рынок Сочи
Жителей Тюмени на утреннюю зарядку ждут на семи площадках
Погода 14 мая в Тюмени: дождь и холодно
Жителя Заводоуковска наказали на четыре тысячи рублей за установку мангала в парке
Жители Ишима возмущены качеством вывоза мусора из города
В пяти торговых центрах и двух вокзалах Тюмени экстренно эвакуировали всех людей
На уральских улицах появились герои «Игры престолов»
В Тюмени ждет суд водителя, сбившего 60-летнюю женщину накануне ее дня рождения
Тюменские врачи спасли мужчину, пострадавшему при сварочных работах
Тюменский ДК "Железнодорожник" станет другим
Тюменский скалолаз выиграл бронзу на турнире в Японии
Руководитель одного из салонов связи Тобольска украл из своего магазина гаджет
Магазин выплатит более 56 тысяч рублей бабушке из Ялуторовска
В «победной» легкоатлетической эстафете приняли участие почти 900 тюменцев