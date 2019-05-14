2019-05-14T14:14:45+03:00
Звезды

С Днем химика жителей Тобольска поздравит Григорий Лепс

В этом году празднования совместят с 40-летием начала строительства Тобольского Нефтехима
Маргарита КАЛИНКИНА
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Концерт Григория Лепса, лазер-шоу, мощный фейерверк и много других сюрпризов ждет жителей Тобольска в День химика, 25 мая. В этом году торжества в честь профессионального праздника будут отмечаться совместно с празднованием 40-летия с начала строительства Тобольского нефтехимического комплекса. Всесоюзная Комсомольская стройка стартовала в 1974 году. За 40 лет в Тобольске создан крупный центр по переработке углеводородов.

Празднование продлится три дня. Так, 23 мая гостями праздника станут ветераны производства. 24 мая в ДК «Синтез» наградят героев современности: лидеров в труде и тех, кто отличился в спорте и культурной жизни предприятия и города. 25 мая

в 15:00 откроются детские и спортивные площадки на Красной площади у кремля. В 17:45 по ул. Ремезова от Нефтепроводного управления начнется шествие из четырех колонн - историческими периодами и событиями тобольской нефтехимии в развитии города. В 18:30 на Красной площади состоятся митинг и концерт. В 21:45 на сцену выйдет Григорий Лепс.

Лазерное шоу и фейерверк состоятся в 22:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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