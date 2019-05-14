2019-05-14T13:46:58+03:00
Общество

Тюменка лишилась ноутбука из-за пьяного лихачества за рулем

Женщина долго не хотела оплачивать долг по штрафу
Маргарита КАЛИНКИНА
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У тюменки арестовали ноутбук из-за лихачества за рулемУ тюменки арестовали ноутбук из-за лихачества за рулемФото: Ольга Крыльцова
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Жительница села Омутинское лишилась ноутбука за долг по штрафу ГИБДД. Женщину наказали на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде, но та оплачивать штраф не спешила.

Пристав-исполнитель наложил арест на имущество должницы, но у нее в собственности ничего не оказалось. Даже автомобиль принадлежал ее отцу. Вся рабочая деятельность у женщины совершалась через ноутбук, поэтому лишившись его, лихая автоледи в тот же день выплатила штраф, сообщили в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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