Тюменка лишилась ноутбука из-за пьяного лихачества за рулем
Женщина долго не хотела оплачивать долг по штрафу
У тюменки арестовали ноутбук из-за лихачества за рулемФото: Ольга Крыльцова
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Жительница села Омутинское лишилась ноутбука за долг по штрафу ГИБДД. Женщину наказали на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде, но та оплачивать штраф не спешила.
Пристав-исполнитель наложил арест на имущество должницы, но у нее в собственности ничего не оказалось. Даже автомобиль принадлежал ее отцу. Вся рабочая деятельность у женщины совершалась через ноутбук, поэтому лишившись его, лихая автоледи в тот же день выплатила штраф, сообщили в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU