Тюменка лишилась ноутбука из-за пьяного лихачества за рулем

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-14T13:46:58+03:00

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Жительница села Омутинское лишилась ноутбука за долг по штрафу ГИБДД. Женщину наказали на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде, но та оплачивать штраф не спешила.

Пристав-исполнитель наложил арест на имущество должницы, но у нее в собственности ничего не оказалось. Даже автомобиль принадлежал ее отцу. Вся рабочая деятельность у женщины совершалась через ноутбук, поэтому лишившись его, лихая автоледи в тот же день выплатила штраф, сообщили в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU