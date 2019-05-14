2019-05-14T13:25:19+03:00
Происшествия

На озере Песьяное в Тюмени найдено тело утонувшего мужчины

Личность погибшего пока не установлена
Марина АНТОНОВА
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На озере Песьяное в Тюмени найдено тело утонувшего мужчины. Фото 2gis.ruНа озере Песьяное в Тюмени найдено тело утонувшего мужчины. Фото 2gis.ru
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Утонувшего мужчину достали из озера Песьяное в Тюмени. Горожанин погиб накануне, 13 мая. Личность его еще не установлена, известно лишь, что тюменцу около 30 лет.

Поисками погибшего занимались водолазы Тюменского отряда Службы экстренного реагирования. Им пришлось обследовать практически весь водоем.

Запрос на работы поступил из полиции. Обстоятельства смерти не известны. После поднятия тела из воды, его передали полицейским. Им предстоит выяснить причину смерти и обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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