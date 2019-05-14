На озере Песьяное в Тюмени найдено тело утонувшего мужчины

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-14T13:25:19+03:00

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Утонувшего мужчину достали из озера Песьяное в Тюмени. Горожанин погиб накануне, 13 мая. Личность его еще не установлена, известно лишь, что тюменцу около 30 лет.

Поисками погибшего занимались водолазы Тюменского отряда Службы экстренного реагирования. Им пришлось обследовать практически весь водоем.

Запрос на работы поступил из полиции. Обстоятельства смерти не известны. После поднятия тела из воды, его передали полицейским. Им предстоит выяснить причину смерти и обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU