2019-05-14T12:56:05+03:00
Общество

Тюменские школьники поспорят за «Безопасное колесо»

На конкурс приедут 116 ребят со всего региона
Маргарита КАЛИНКИНА
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На Областной конкурс юных инспекторов движения в тюменский лагерь «Остров детства» приедут 29 команд или 116 школьников со всего региона. В этом году конкурс посвящен 75-летию УМВД России по Тюменской области. В его рамках состоится областной флеш-моб #75ЛетУМВД. Торжественное открытие состоится 15 мая.

В программе конкурса соревнования в фигурном вождении велосипеда, вождении в автогородке, знании Правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, умении оказать первую помощь, а также выступление в творческом конкурсе.

Победители конкурса представят нашу область на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», который пройдет в Республике Татарстан с 3 по 10 июня.

Ребята уже являются победителями соревнований в своих городах или районах региона, отметили в областной Госавтоинспекции. Они проводят большую пропагандистскую работу по дорожной безопасности в своих муниципалитетах с малышами, своими сверстниками и даже взрослыми участниками дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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