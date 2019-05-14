2019-05-14T14:19:16+03:00
Происшествия

Серийного мошенника задержали в Тюмени

От его действий пострадали сразу несколько человек
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Серийного мошенника задержали в ТюмениСерийного мошенника задержали в ТюмениФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Серийного мошенника задержали в Тюмени. 26-летний горожанин обманывал людей при покупках в интернете строительных материалов. От его действий пострадали сразу несколько человек.

Во всех случаях обстоятельства были идентичны: потерпевший находил на одном из популярных сайтов-объявлений информацию о продаже строительных материалов и связывался с продавцом. Последний в ходе беседы описывал характеристики товара, отвечал на все вопросы и просил внести аванс. После перечисления средств на указанный счет, злоумышленник переставал выходить на связь.

По предварительной информации молодой человек причастен к совершению шести преступлений в Тобольске и еще шесть в Югре. Общая сумма ущерба составляет несколько сотен тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время проверяется причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменка хотела грудь побольше и получила огромный шрам на бедре
С Днем химика жителей Тобольска поздравит Григорий Лепс
Тюменка лишилась ноутбука из-за пьяного лихачества за рулем
На озере Песьяное в Тюмени найдено тело утонувшего мужчины
Тюменские школьники поспорят за «Безопасное колесо»
Часть улицы Холодильной в Тюмени закрывают для транспорта
Виновнику массового автопобоища в Тюмени придется выплатить моральный ущерб пострадавшей
Бывшему главе поселка Винзили сохранили срок лишения свободы
Тюменцев приглашают на Всероссийский день посадки леса
За майские праздники в Тюменской области собрали более 12 тонн мусора
Экс-руководителю областного управления Федеральной налоговой службы вынесен приговор
Заместитель главы Тюмени может стать главой Тобольска
Пошли посмотреть на лягушек: на ж/д станции под Тюменью нашли двух малолетних детей
В Тюмени стартует фестиваль-конкурс «Рубиновый микрофон»
Федеральный застройщик «Талан» выходит на рынок Сочи
Жителей Тюмени на утреннюю зарядку ждут на семи площадках
Погода 14 мая в Тюмени: дождь и холодно
Жителя Заводоуковска наказали на четыре тысячи рублей за установку мангала в парке
Жители Ишима возмущены качеством вывоза мусора из города
В пяти торговых центрах и двух вокзалах Тюмени экстренно эвакуировали всех людей
На уральских улицах появились герои «Игры престолов»
В Тюмени ждет суд водителя, сбившего 60-летнюю женщину накануне ее дня рождения
Тюменские врачи спасли мужчину, пострадавшему при сварочных работах
Тюменский ДК "Железнодорожник" станет другим
Тюменский скалолаз выиграл бронзу на турнире в Японии
Руководитель одного из салонов связи Тобольска украл из своего магазина гаджет
Магазин выплатит более 56 тысяч рублей бабушке из Ялуторовска
В «победной» легкоатлетической эстафете приняли участие почти 900 тюменцев