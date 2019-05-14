СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-14T14:19:16+03:00

От его действий пострадали сразу несколько человек

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Серийного мошенника задержали в Тюмени. 26-летний горожанин обманывал людей при покупках в интернете строительных материалов. От его действий пострадали сразу несколько человек.

Во всех случаях обстоятельства были идентичны: потерпевший находил на одном из популярных сайтов-объявлений информацию о продаже строительных материалов и связывался с продавцом. Последний в ходе беседы описывал характеристики товара, отвечал на все вопросы и просил внести аванс. После перечисления средств на указанный счет, злоумышленник переставал выходить на связь.

По предварительной информации молодой человек причастен к совершению шести преступлений в Тобольске и еще шесть в Югре. Общая сумма ущерба составляет несколько сотен тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время проверяется причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU