2019-05-14T11:55:07+03:00
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Часть улицы Холодильной в Тюмени закрывают для транспорта

Проезд будет закрыт с 15 до 22 мая
Маргарита КАЛИНКИНА
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Часть улицы Холодильной в Тюмени закрывают для транспорта. Проезд будет перекрыт с 15 до 22 мая на участке от дома № 124 до № 134.

Как сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничения вызваны производством работ по прокладке и врезке наружных сетей водоснабжения и водоотведения на строительстве спортивного корпуса для школы № 5. Пути объезда: ул. Республики, ул. Мельникайте, ул. Малыгина, ул. Салтыкова-Щедрина.

Со схемой перекрытия можно ознакомиться, скачав файл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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