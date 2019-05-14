Часть улицы Холодильной в Тюмени закрывают для транспорта
Проезд будет закрыт с 15 до 22 мая
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Часть улицы Холодильной в Тюмени закрывают для транспорта. Проезд будет перекрыт с 15 до 22 мая на участке от дома № 124 до № 134.
Как сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничения вызваны производством работ по прокладке и врезке наружных сетей водоснабжения и водоотведения на строительстве спортивного корпуса для школы № 5. Пути объезда: ул. Республики, ул. Мельникайте, ул. Малыгина, ул. Салтыкова-Щедрина.
Со схемой перекрытия можно ознакомиться, скачав файл.
ИСТОЧНИК KP.RU