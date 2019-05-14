2019-05-14T11:32:47+03:00
Происшествия

Виновнику массового автопобоища в Тюмени придется выплатить моральный ущерб пострадавшей

Апелляция автомобилиста оставлена без удовлетворения
Маргарита КАЛИНКИНА
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Горе-водитель, устроивший автопобоище в Тюмени, компенсирует моральный вред пострадавшей автомобилисткеГоре-водитель, устроивший автопобоище в Тюмени, компенсирует моральный вред пострадавшей автомобилистке
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Виновнику массового автопобоища в Тюмени придется выплатить моральный ущерб в 300 тысяч рублей одной из пострадавших. Апелляция осужденного на решение Центрального районного суда оставлена без удовлетворения.

Напомним, 10 апреля 2018 года около полуночи пьяный тюменец на японском внедорожнике столкнулся с "Хендай". В результате столкновения кроме этих автомобилей пострадали еще одиннадцать. Автомобилистка на "Хендай" получила серьезные травмы и в августе обратилась в суд за компенсацией морального вреда. Суд удовлетворил иск, назначив 300 тысяч рублей, но виновник опротестовал приговор.

Накануне, 13 мая, судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда оставила решение районного суда без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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