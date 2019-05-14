Бывшему главе поселка Винзили сохранили срок лишения свободы

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-14T11:05:45+03:00

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Суд Тюменской области сохранил приговор бывшему главе администрации поселка Винзили Тюменского района. Евгений Щукин приговорен к трем годам заключения за превышение полномочий. Его апелляция на решение районного суда отклонена.

В 2012 году Щукин, являясь главой администрации поселка Винзили, в отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации выдал ООО «Инвест-силикат-стройсервис» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в границах санитарно-защитной зоны завода ООО «Инвест-силикат-стройсервис», где строить запрещено.

Тюменский районный суд согласился с позицией гособвинителя и назначил подсудимому, который на момент вынесения приговора являлся главой администрации Ярковского муниципального района, 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на 3 года был лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Суд удовлетворил иски потерпевших, взыскав с осужденного 1,3 млн. рублей в счет возмещения морального вреда. Но Щукин и его адвокат подали опротестовали решение, а прокуратура внесла апелляцию для уточнения формулировки приговора. Сторона обвинения убеждена, что срок отбытия дополнительного наказания должен начаться после отбытия лишения свободы. Судебная коллегия удовлетворила этот иск и приговор вступил в силу.

Как сообщили в областной прокуратуре, в октябре 2018 года, Тюменский районный суд вынес приговор в отношении бывшего и.о. главы администрации муниципального образования поселок Винзили Александра Шабалина. Он в 2012 году в отсутствие положительного заключения органа государственного строительного надзора незаконно подписал и выдал ООО «Инвест-силикат-стройсервис» разрешение на ввод в эксплуатацию указанного выше дома. Суд назначил Шабалину штраф в размере 275 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU