2019-05-14T09:40:11+03:00
Общество

За майские праздники в Тюменской области собрали более 12 тонн мусора

Чтобы вывезти отходы с дач и населенных пунктов, пришлось привлекать резервную технику
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более 12,5 тысяч тонн мусора вывезено из населенных пунктов Тюменской области за праздничные выходные. На уборке отходов в майские праздники работала даже резервная техника. Ежедневно на линии выходило до 140 автомобилей - тракторы, бульдозеры, самосвалы, ломовозы, грейферы, бункеровозы и другие машины.

- Рост отходов был прогнозируемым, особенно из садовых и дачных товариществ и близлежащих к Тюмени населенных пунктов. Каких-то серьезных сложностей не возникло. Вывоз проходил по согласованному графику, - сообщил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Весь объем мусора доставляется на объекты коммунальной инфраструктуры в полном соответствии с территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами Тюменской области, - подчеркнули в пресс-службе ТЭО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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