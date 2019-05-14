Заместитель главы Тюмени может стать главой Тобольска

СЕГОДНЯ 08:13 2019-05-14T08:42:43+03:00

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Заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев может стать главой Тобольска. Накануне, 13 мая, он подал документы в качестве кандидата на этот пост в конкурсную комиссию Тобольска. Максим Викторович стал первым, кто заявил о своем желании занять вакантную должность.

- Кандидат использовал процедуру самовыдвижения, - сообщили в конкурсной комиссии. - Прием документов продолжится до 20 мая. Все документы пройдут проверку на соответствие их законодательству. Сам конкурс состоится 28 мая.

Согласно условиям конкурса, кандидатура на пост главы Тобольска может быть выдвинута гражданами, общественными объединениями, юридическими лицами и путем самовыдвижения.

Напомним, прежний глава Тобольска Владимир Мазур руководил городом с 2012 года и сложил с себя полномочия 23 апреля по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Максим Афанасьев работает заместителем главы Тюмени с августа 2014 года. Он курирует деятельность управ и департамента дорожной инфраструктуры. До этого Максим Викторович занимал должность руководителя управы Ленинского административного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU