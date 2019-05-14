Пошли посмотреть на лягушек: на ж/д станции под Тюменью нашли двух малолетних детей

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-14T08:03:44+03:00

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Двух детей 11 и 7 лет нашли у железной дороги на станции Войновка в Тюменском районе. Брат и сестра гуляли одни вдоль рельсов.

Инцидент произошел 11 мая. Ученика 4 класса и дошкольницу доставили в Линейный пункт полиции. Там стражи порядка установили телефоны родителей и сообщили им о детях. Ребята рассказали, что раньше их семья жила недалеко от железной дороги, а потом переехала. В выходной им захотелось посмотреть, где поселились после зимы лягушки, и они вдвоем отправились на прогулку к железной дороге.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с семьей профилактическую беседу о возможных тяжелых последствиях нарушения правил безопасности на железной дороге. На родителей также составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей (статья 5.35 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе Тюменского Линейного отдела МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU