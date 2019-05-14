2019-05-14T05:31:07+03:00
Общество

Жителей Тюмени на утреннюю зарядку ждут на семи площадках

Гимнастика начнется в 8.30
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцев предлагают присоединиться к проекту «Спортивный заряд». Фото администрации ТюмениТюменцев предлагают присоединиться к проекту «Спортивный заряд». Фото администрации Тюмени
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На утреннюю зарядку вновь приглашают сегодня, 14 мая, жителей Тюмени. Зарядиться энергией можно на семи площадках. Всех кто придет, ждет энергичный день, обещают организаторы.

Присоединиться к проекту «Спортивный заряд» и получить порцию энергии можно в 8.30 по адресам:

- СК «Строймаш» (ул. Мельничная, 1);

- спортивный клуб «Мир борьбы» (ул. Беляева, 33, строение 1);

- Городская площадь (у администрации города Тюмени, ул. Первомайская, 20);

- сквер Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2);

- МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» (ул. 30 лет Победы, 140-а);

- ЦОП «Тюмень-дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской, 1);

- МАУ ДО ДЮСШ «Водник» (ул. Судоремонтная, 2-б).

ИСТОЧНИК KP.RU

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