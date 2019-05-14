Жителей Тюмени на утреннюю зарядку ждут на семи площадках
На утреннюю зарядку вновь приглашают сегодня, 14 мая, жителей Тюмени. Зарядиться энергией можно на семи площадках. Всех кто придет, ждет энергичный день, обещают организаторы.
Присоединиться к проекту «Спортивный заряд» и получить порцию энергии можно в 8.30 по адресам:
- СК «Строймаш» (ул. Мельничная, 1);
- спортивный клуб «Мир борьбы» (ул. Беляева, 33, строение 1);
- Городская площадь (у администрации города Тюмени, ул. Первомайская, 20);
- сквер Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2);
- МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» (ул. 30 лет Победы, 140-а);
- ЦОП «Тюмень-дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской, 1);
- МАУ ДО ДЮСШ «Водник» (ул. Судоремонтная, 2-б).
ИСТОЧНИК KP.RU