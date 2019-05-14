В Тюмени стартует фестиваль-конкурс «Рубиновый микрофон»

СЕГОДНЯ 06:59 2019-05-14T06:59:46+03:00

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Фестиваль-конкурс самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций «Рубиновый микрофон» стартует сегодня, 14 мая, в Тюмени. В этом году он посвящен 75-летию снятия блокады Ленинграда, Году театра и 75-летию Тюменской области. Его тема: «Люблю тебя, моя Сибирь, моя земля людей счастливых».

Торжественное открытие конкурса состоится в 11 часов. На нем выступят представители Тюменского городского клуба ветеранов и творческие коллективы ветеранских организаций.

Конкурсные выступления стартуют завтра, 15 мая, в 10 часов, а 16 и 17 мая в 10 часов свое творчество представят творческие коллективы домов культуры «Орфей», «Водник», «Торфяник», «Поиск», а также Центра русской культуры, Центра культуры и искусства «Современник», дворцов культуры «Строитель» и «Нефтяник».

21 мая в 11 часов в ДКиТ «Торфяник» состоится «круглый стол» и подведение итогов. Торжественный гала-концерт и церемония награждения участников пройдут 23 мая в 14 часов, сообщили в Центре культуры и творчества «Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU