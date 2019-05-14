Погода 14 мая в Тюмени: дождь и холодно

СЕГОДНЯ 03:41 2019-05-14T03:43:10+03:00

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Вторник, 14 мая, в Тюменской области будет прохладным. Пойдет небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура днем поднимется до +10+15, по северу до +5.

В Тюмени малооблачно и небольшой дождь. Воздух прогреется максимум до +11 градусов, но по ощущениям будет как при +4. северо-восточный ветер до 6 м/с. Влажность воздуха 44%, атмосферное давление 762 мм рт ст. В Тобольске солнечно, но всего +8, В Ялуторовске и Заводоуковске +10 +12, в Ишиме +8 +10.

Сегодня в России отмечается День фрилансера. Праздник отмечается с 2005 года и помогает объединиться тем, кто зарабатывает в интернете. В народном календаре 14 мая назван Еремеем Запашником. Если на Еремея день ясный, то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Если муравьи в этот день чистые да сытые — пшеница уродится. Считалось, что на Еремея нельзя давать взаймы — ни денег, ни куска хлеба, тогда год будет плодородным.

ИСТОЧНИК KP.RU