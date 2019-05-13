Жителя Заводоуковска наказали на четыре тысячи рублей за установку мангала в парке

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-13T16:01:09+03:00

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Штраф 4 тысячи рублей выписан жителю Заводоуковска за установку мангала и разведение огня в Колмаковском парке. Мужчина под хвойным деревом развел огонь и собирался пожарить шашлык.

-- Во время рейда в парке была обнаружена компания, которая ставила мангал. Рядом стояла машина, граждане доставали из нее продукты, собирались устроить пикник. По всем признакам было понятно, что люди нарушают особый противопожарный режим – находиться в лесах запрещено, тем более разводить огонь, - рассказал главный специалист Тюменского межрайонного отдела федерального государственного лесного надзора Валерий Овсянников.

8 мая на основании административного дела гражданину выписан штраф. По закону он обязан заплатить указанную сумму в течение 70 дней. В случае нарушения сроков, сумма штрафа будет увеличена вдвое, а нарушителю будет грозить 15 суток ареста.

Напомним, что особый противопожарный режим в Тюменской области введен с 26 апреля в связи со сложной обстановки в регионе и для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Гражданам запрещено посещать леса, разводить костры и мангалы не только в лесу, но и на личных приусадебных и дачных участках.

Нарушения влекут административную и даже уголовную ответственность, если нарушение запрета приведет к лесному пожару или станет причиной крупного ущерба.

Как уточнили в департаменте лесного комплекса, КоАП Тюменской области предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 1 до 5 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей - для юридических лиц.

Согласно статье 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», виновным грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей, либо обязательные работы до 240 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 3 лет. Также виновные обязаны возместить материальный ущерб, который возник в результате лесного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU