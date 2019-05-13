Жители Ишима возмущены качеством вывоза мусора из города

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-13T15:28:27+03:00

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Сбор и вывоз бытового мусора в Ишиме под личный контроль взял глава Ишима Федор Шишкин. Он поддержал недовольство граждан действиям компании «Сибсервис», которая оказывает услугу с 1 января.

- Я крайне недоволен сложившейся ситуацией. С учетом имеющихся у вас ресурсов, город должен быть идеально чистым, – высказал свое мнение градоначальник на встрече с представителями «Сибсервиса». - Люди вынуждены складировать отходы рядом с переполненными баками, так как мусор вывозится не регулярно.

Он потребовал от руководства «Сибсервиса» оперативности, усиления контроля за работой мусоровозов и привлечения дополнительного спецтранспорта, передает пресс-служба администрации города.

- Жалобы жителей, связанные с вывозом отходов, абсолютно оправданы. Ишимцы регулярно платят деньги и должны получать качественные услуги, – подчеркнул Шишкин.

Для решения ситуации глава провел переговоры с руководителем регионального оператора ООО «Тюменское экологическое объединение». Муниципальной инспекции Ишима поручено наказывать виновных за ненадлежащие состояние контейнерных площадок.

- Ситуацию необходимо переломить, наблюдать за тем, как наши дворы и улицы тонут в коммунальных отходах, недопустимо, – подытожил глава города.

Горожане по всем вопросам сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов могут обращаться в Ишимское управление Тюменской дирекции регионального оператора по специальной линии: 8-800-250-73-26.

ИСТОЧНИК KP.RU