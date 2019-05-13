В пяти торговых центрах и двух вокзалах Тюмени экстренно эвакуировали всех людей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-13T15:01:40+03:00

Сразу в нескольких центрах Тюмени всех людей экстренно вывели на улицу. Фото Юлия Зольникова vk.com

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Сразу в пяти крупных торговых центрах Тюмени, а также на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Рощино" проходит экстренная эвакуация людей. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

Люди выведены на улицу в центрах "Вояж", "Солнечный", "Кристалл", "Панама" и "Сити Молл". Причем горожане сообщают, что в "Солнечном" сегодня уже дважды эвакуировали. На месте работают полицейские и сотрудники МЧС, дежурят кареты скорой помощи.

Экстренно эвакуированы пассажиры ж/д вокзала станции Тюмень. Фото Руслан Гамзатов vk.com

В полиции информацию подтвердили, отметив, что дежурному диспетчеру поступили сообщения об обнаружении бесхозных предметов. Сейчас силовики проверяют информацию, люди выведены на улицу в целях безопасности.

Сами очевидцы рассказывают, что, все машины, которые едут в аэропорт, разворачивают, в самом "Рощино отменены рейсы самолетов.

- Пассажиров и находящихся в терминале эвакуировали. На данный момент ведутся работы по осмотру вокзала, - уточнили в пресс-службе аэропорта "Рощино".

Эвакуация в ТЦ "Кристалл". Фото Viktor Padalka vk.com

- 2-3 часа минимум проверять будут. До победного ждать придётся. Я там работаю, даже документы взять не успела, так в тапочках и убежала, - посетовала одна из сотрудниц "Рощино.

В целом горожане терпеливо относятся к происходящему и понимают, что безопасность главнее неудобств.

ИСТОЧНИК KP.RU