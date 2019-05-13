2019-05-13T13:57:47+03:00
Происшествия

В Тюмени ждет суд водителя, сбившего 60-летнюю женщину накануне ее дня рождения

При столкновении пострадавшая сломала голень и ключицу
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени предан суду водитель "Шевроле", который на пешеходном переходе сбил 60-летнюю женщину накануне дня ее рождения. Пострадавшая получила переломы левой голени и правой ключицы.

Авария произошла вечером 5 декабря 2018 года. Тюменец на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Гольцова не уступил дорогу женщине-пешеходу, которая возвращалась с работы домой. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, городская прокуратура утвердила обвинение в отношении 34-летнего водителя и направила материалы в суд.

Обвиняемому грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до 2 лет с лишением водительских прав до 3 лет, сообщили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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