Тюменский ДК "Железнодорожник" станет другим

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-13T13:03:36+03:00

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Капитальный ремонт ожидает Дворец культуры "Железнодорожник" в Тюмени. Работы планируется провести снаружи здания. В частности, будут заменены штукатурка и водосточные трубы, обновлена кровля и сделана стяжка.

Сейчас компания «РЖД» ищет подрядчика. Конкурс среди строительных компаний состоится на сайте госзакупок 18 июня. Максимальная стоимость контракта составляет 6 миллионов 638 тысяч рублей. Победит тот, кто предложит минимальную стоимость.

Сроки выполнения капремонта не указаны. Внутри Дворца культуры ремонт пока не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU