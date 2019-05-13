Тюменский ДК "Железнодорожник" станет другим
Здание планируется капитально отремонтировать
ДК Железнодорожник в Тюмени поменяет свой обликФото: Ольга Крыльцова
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Капитальный ремонт ожидает Дворец культуры "Железнодорожник" в Тюмени. Работы планируется провести снаружи здания. В частности, будут заменены штукатурка и водосточные трубы, обновлена кровля и сделана стяжка.
Сейчас компания «РЖД» ищет подрядчика. Конкурс среди строительных компаний состоится на сайте госзакупок 18 июня. Максимальная стоимость контракта составляет 6 миллионов 638 тысяч рублей. Победит тот, кто предложит минимальную стоимость.
Сроки выполнения капремонта не указаны. Внутри Дворца культуры ремонт пока не планируется.
ИСТОЧНИК KP.RU