2019-05-13T13:03:36+03:00
Общество

Тюменский ДК "Железнодорожник" станет другим

Здание планируется капитально отремонтировать
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
ДК Железнодорожник в Тюмени поменяет свой обликДК Железнодорожник в Тюмени поменяет свой обликФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Капитальный ремонт ожидает Дворец культуры "Железнодорожник" в Тюмени. Работы планируется провести снаружи здания. В частности, будут заменены штукатурка и водосточные трубы, обновлена кровля и сделана стяжка.

Сейчас компания «РЖД» ищет подрядчика. Конкурс среди строительных компаний состоится на сайте госзакупок 18 июня. Максимальная стоимость контракта составляет 6 миллионов 638 тысяч рублей. Победит тот, кто предложит минимальную стоимость.

Сроки выполнения капремонта не указаны. Внутри Дворца культуры ремонт пока не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пяти торговых центрах и двух вокзалах Тюмени экстренно эвакуировали всех людей
На уральских улицах появились герои «Игры престолов»
В Тюмени ждет суд водителя, сбившего 60-летнюю женщину накануне ее дня рождения
Тюменские врачи спасли мужчину, пострадавшему при сварочных работах
Тюменский скалолаз выиграл бронзу на турнире в Японии
Руководитель одного из салонов связи Тобольска украл из своего магазина гаджет
Магазин выплатит более 56 тысяч рублей бабушке из Ялуторовска
В «победной» легкоатлетической эстафете приняли участие почти 900 тюменцев
Житель Тюменской области оштрафован на 100 тысяч за отопление гаража
Тюменские онкологи с осмотрами уже побывали на 14 предприятиях региона
За неделю три тюменца получили травмы на пожарах
В Тюменскую область пришли "черемуховые холода"
В тюменском Росреестре разъяснили, нужно ли регистрировать теплицы
На улице 50 лет Октября в Тюмени выросла огромная пробка
В Тюмени 13 мая отключат четыре светофора
Погода 13 мая в Тюмени: идет похолодание
Тюменцев приглашают обсудить том Феликса Сандалова «Формейшен»
Тюменский Цельгель экспортируют в Беларусь
В Патрушева задержан курганец с амфетамином и «солью»
Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден Дружбы
Тюменцам рассказали, как защитить велосипед от кражи
В Юргинском районе для бюджетников готовят семь квартир
Вечером на Олимпийской тюменец расстреливал из пневматики людей и машины
Премьера спектакля «Москва – Петербург» состоится в Ялуторовске
В Тобольском районе насмерть разбились двое юношей
В Ишиме мужчина при виде полицейских бросил мопед и кинулся в бега
Отряд добрых дел из Тюмени очищают улицы города от мусора
Мужчина в юбке на тюменской набережной шокировал горожан