Тюменский скалолаз выиграл бронзу на турнире в Японии

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-13T12:29:03+03:00

Он уступил только итальянцу и японцу, выиграв гонку у титулованного земляка

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Александр Шилов завоевал бронзовую медаль на международном турнире по скалолазанию «Speed Stars 2019». На вертикальной 15-метровой трассе он уступил лишь итальянцу Людовико Фоссали и японцу Хаджиме Такеда, которые финишировали за 6,058 и 6,459 секунды. Александр показал результат в 6,229 секунды, обогнав своего титулованного земляка – трехкратного обладателя Кубка мира, призера чемпионатов мира Станислава Кокорина.

Турнир состоялся в Токио 12 мая. Он собрал 30 скалолазов-скоростников. На старт вышли местные спортсмены, а также приглашенные звезды из стран-лидеров мирового скалолазания, в том числе шесть россиян.

Следующим стартом для обоих тюменцев станет чемпионат России в Красноярске, сообщили в пресс-служба Федерации скалолазания России. Соревнования в дисциплине «скорость» на берегах Енисея пройдут 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU