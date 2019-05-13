Руководитель одного из салонов связи Тобольска украл из своего магазина гаджет

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-13T12:00:45+03:00

Молодой человек перепродал его, а затем заявил в полицию

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Руководитель одного из салонов связи Тобольска украл в собственном магазине сотовый телефон, а затем заявил в полицию о пропаже гаджета. Преступление было совершено в апреле. Мужчина пояснил, что обнаружил недостачу во время инвентаризации. Ущерб предприятию составил 22 тысячи рублей.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Задержать злоумышленника по горячим следам тогда не удалось. В ходе работы полицейские выяснили, что к краже причастен сам заявитель. Он признался, что похитил сотовый телефон и продал его за 14 тысяч рублей, а чтобы скрыть подозрение заявил о пропаже. Вырученные деньги 22-летний молодой человек потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU