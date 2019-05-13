Магазин выплатит более 56 тысяч рублей бабушке из Ялуторовска

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-13T11:14:35+03:00

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Более 56 тысяч рублей выплатит магазин пенсионерке из Ялуторовска. Женщина-инвалид третьей группыполучила травму стопы, когда совершала покупки. Инцидент произошел 14 августа 2018 года. 68-летняя бабушка при выходе из магазина оступилась на выбоинах тротуарной плитки и сломала одну из костей стопы.

В январе 2019 года прокуратура направила в Ялуторовский районный суд иск о взыскании с владельца магазина морального и материального вреда потерпевшей, а также потребовала от торговой фирмы отремонтировать входы в магазин.

Районный суд удовлетворил иски, однако ответчик подал апелляцию в Тюменский областной суд. Сегодня, 13 мая, судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда оставила решение районного суда без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU