Житель Тюменской области оштрафован на 100 тысяч за отопление гаража

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-13T10:02:09+03:00

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Штраф в 100 тысяч рублей получил житель села Уват за незаконное подключение к газопроводу. Мужчина таким образом отапливал гараж.

О незаконной врезке в марте полицейским сообщили местные жители. Стражи порядка выехали на место и информация подтвердилась. 45-летний мужчина незаконно несколько месяцев пользовался топливом для отопления. Размер ущерба ресурсоснабжающей организации составил более 23 тысяч рублей.

За кражу газа на селянина было заведено уголовное дело на основании п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из газопровода). Подследственный в ходе расследования преступления признал свою вину и полностью возместил ущерб. Теперь ему предстоит оплатить уголовный штраф, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU