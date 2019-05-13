2019-05-13T09:43:42+03:00
Здоровье

Тюменские онкологи с осмотрами уже побывали на 14 предприятиях региона

Почти у каждого шестого пациента выявлены признаки рака или предопухолевых заболеваний
Маргарита КАЛИНКИНА
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С начала 2019 года тюменские онкологи с осмотрами побывали на 14 предприятиях региона. Они осмотрели 2705 человек и 125 из них с подозрением на злокачественное новообразование направили на дополнительное обследование. Еще у 342 человек медики выявили признаки предопухолевых заболеваний.

Осмотр граждан вели онколог-маммолог, онколог-дерматолог и онколог, специализирующийся на заболеваниях органов головы и шеи, а также у всех желающих была возможность пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы.

Всем прошедшим обследование рассказали о работе кабинетов раннего выявления заболеваний, важности регулярных профилактических осмотров и о современных возможностях лечения онкологических заболеваний. Каждый пациент с подозрением на заболевание получал памятку, где подробно расписано, куда необходимо обратиться.

Проект «Убедись, что ты здоров!» организованы и проведены региональной общественной организацией «Ассоциация онкологов и радиотерапевтов Тюменской области» совместно со специалистами «Медицинского города». Его основная цель - содействие раннему выявлению онкологических заболеваний, сообщили в пресс-службе Медгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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