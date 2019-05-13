За неделю три тюменца получили травмы на пожарах

СЕГОДНЯ 08:57 2019-05-13T09:08:49+03:00

За неделю в Тюменской области произошло 301 возгорание. Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Еще 25 человек спасены из опасной зоны

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За минувшую неделю в Тюменской области три человека получили травмы в пожарах и 25 человек спасены из опасной зоны. Всего в регионе зафиксировано 301 возгорание. Чаще всего горела сухая трава, прошлогодние листья и всевозможный мусор (256 случаев), сообщили в МЧС.

В целях безопасности жителей области призывают убрать сухостой и мусор на территории жилых домов и хозяйственных построек. Особое внимание стоит обратить на состояние территорий за забором домовладения. «Заросли» и свалки в случае пожара способствуют распространению огня. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее 4 метров существенно снижает этот риск.

Тюменцам также напоминают, что опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит в самом начале возгорания и это поможет избежать большого материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU