За неделю три тюменца получили травмы на пожарах
За минувшую неделю в Тюменской области три человека получили травмы в пожарах и 25 человек спасены из опасной зоны. Всего в регионе зафиксировано 301 возгорание. Чаще всего горела сухая трава, прошлогодние листья и всевозможный мусор (256 случаев), сообщили в МЧС.
В целях безопасности жителей области призывают убрать сухостой и мусор на территории жилых домов и хозяйственных построек. Особое внимание стоит обратить на состояние территорий за забором домовладения. «Заросли» и свалки в случае пожара способствуют распространению огня. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее 4 метров существенно снижает этот риск.
Тюменцам также напоминают, что опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.
Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит в самом начале возгорания и это поможет избежать большого материального ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU