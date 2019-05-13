2019-05-13T09:22:31+03:00
Общество

В Тюменскую область пришли "черемуховые холода"

Ночами температура воздуха будет опускаться до -1 градуса
Марина АНТОНОВА
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"Черемуховые холода" в Тюменской области продержатся неделю"Черемуховые холода" в Тюменской области продержатся неделюФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Холодная неделя ждет жителей Тюменской области. В регионе зацвела черемуха, по народным приметам, это цветение всегда совпадает с традиционным похолоданием в период «зеленой весны». Оно даже носит название «черемуховые холода».

Уже сегодня, 13 мая, столбики термометров не поднимутся выше +18 градусов, ночью похолодает до +7. Завтра, 14 мая, днем воздух прогреется всего до +11 градусов, северо-восточный ветер усилится до 18 м/с и пойдет дождь. Ночью термометры и вовсе опустятся до -1 градуса.

В среду, 15 мая, ожидается такая же погода, но без сильного ветра и осадков. Ситуация медленно начнет меняться. В четверг, 16 мая, будет солнечно, подует южный ветер и термометры покажут +17 градусов. В пятницу, 17 мая, вновь небо затянут облака и пойдет дождь. Ожидается всего +15, а в ночь на субботу +4. Выходные прогнозируются весьма прохладными +12, +13, облачно, но сухо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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