В тюменском Росреестре разъяснили, нужно ли регистрировать теплицы

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-13T07:51:07+03:00

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Тюменские дачники и огородники могут быть спокойны. Специалисты областного управления Росреестра разъяснили, в каких случаях необходимо регистрировать недвижимость. Именно объекты недвижимости подлежат государственному кадастровому учету и государственной регистрации.

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса России к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. К таким объектам кроме земли относятся здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения, а также строения, предназначенные для размещения транспорта.

- Если теплица соответствует указанным признакам недвижимости, то собственник вправе обратиться с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав на данный объект, - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко. - Если теплица не отвечает этим признакам, то кадастровый учет и регистрация в отношении нее не предусмотрены.

Для регистрации объекта недвижимости можно обратиться с заявлением и пакетом документов в офисы МФЦ, либо направить документы в электронном виде, заполнив специальные формы на сайте Росреестра.

Кроме того, Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг. Другими словами, недвижимость можно поставить на кадастровый учет или оформить в собственность ладе, проживая в другом городе.

Отметим, что в соответствии с законодательством, кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер. Это означает, что закон не обязывает граждан регистрировать недвижимости, проведение этих процедур возможно только по желанию их владельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU