2019-05-13T07:37:40+03:00
Авто

На улице 50 лет Октября в Тюмени выросла огромная пробка

Длина затора составляет около 3 км
Маргарита КАЛИНКИНА
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Утро 13 мая в Тюмени началось с дорожных пробокУтро 13 мая в Тюмени началось с дорожных пробок
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Большая пробка выросла в "час пик" утром сегодня, 13 мая, на улице 50 лет Октября в Тюмени. Загруженность магистрали к Профсоюзной — 8 баллов, что на 2 балла выше обычного. Затор растянулся на 2,8 км - от улицы Севастопольской до улицы Профсоюзной.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, это самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. улица 50 лет Октября,. Длина пробки — 2.8 км.

Неожиданно плотное движение сейчас на Тобольском тракте. Загруженность магистрали к Щербакова — 7 баллов, что на 2 балла выше обычного.

Неожиданно плотное движение сейчас на улице Мельникайте. Загруженность магистрали к Дружбы — 6 баллов, что на 2 балла выше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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