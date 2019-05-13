В Тюмени 13 мая отключат четыре светофора
Четыре светофора отключат в Тюмени в понедельник, 13 мая. На сетях электроснабжения пройдут плановые профилактические работы. Электронные регулировщики дорожного движения погаснут на перекрестках:
- ул. Севастопольской и ул. Энергетиков в период с 9.00 до 17.00;
- ул. Молодежной и ул. Самарцева в период с 9.00 до 17.00;
- ул. Самарцева и ул. Южной в период с 9.00 до 17.00.
Еще один светофор не будет работать на пересечении улиц Мельникайте и 50 лет Октября в период с 9.30 до 11.00 часов.
Автомобилистов и пешеходов просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU