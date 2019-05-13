В Тюмени 13 мая отключат четыре светофора

СЕГОДНЯ 05:48 2019-05-13T05:48:36+03:00

Три из них не будут работать с 9 до 17 часов

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Четыре светофора отключат в Тюмени в понедельник, 13 мая. На сетях электроснабжения пройдут плановые профилактические работы. Электронные регулировщики дорожного движения погаснут на перекрестках:

- ул. Севастопольской и ул. Энергетиков в период с 9.00 до 17.00;

- ул. Молодежной и ул. Самарцева в период с 9.00 до 17.00;

- ул. Самарцева и ул. Южной в период с 9.00 до 17.00.

Еще один светофор не будет работать на пересечении улиц Мельникайте и 50 лет Октября в период с 9.30 до 11.00 часов.

Автомобилистов и пешеходов просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU