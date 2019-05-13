Погода 13 мая в Тюмени: идет похолодание

СЕГОДНЯ 03:40 2019-05-13T03:40:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жара спала. О тридцатиградусном пекле минувших выходных остается только вспоминать. В Тюменскую область идет похолодание. Сегодня, 13 мая, в регионе столбики термометров не поднимутся выше +18 градусов. Ветер будет слабый, 1-3 м/с, тем не менее, погода уже меняется. Вечером местами начнется дождь, а ночью он польет уже повсеместно.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске день прогнозируется малооблачным, воздух прогреется до +16 +18 градусов, но по ощущениям будет как при +13. Юго-восточный ветер 2,5 м/с. Влажность воздуха 28%, атмосферное давление 762 мм рт ст. Ночью дождь.

В Тобольске всего +12 и небольшой дождь вечером и ночью. В Ишиме +15 и тоже небольшой дождь вечером, который ночью усилится.

В народном календаре 13 мая названо Яковом Теплым. С Якова было принято прекращать всякое сватовство, поскольку май считался крайне неподходящим для вступления в брак. Поэтому даже предложение о сватовстве считалось обидным: «В мае жениться — всю жизнь маяться».

В этот день было не принято отправляться в дальний путь, не искупавшись перед этим в воде из мартовского снега, специально припасенной для такого случая. Крестьяне верили, что на Якова по земле начинают бродить болезни, а спасти от них может только мартовская вода.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

ИСТОЧНИК KP.RU