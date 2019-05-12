Тюменцев приглашают обсудить том Феликса Сандалова «Формейшен»

СЕГОДНЯ 19:31 2019-05-12T19:31:49+03:00

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В книге персонажи рассуждают о сопротивлении миру, ностальгируют по непрожитым 90-м и невозможности в них вернуться. Главный герой — Борис Усов, лидер «Соломенных енотов», ярчайший представитель московского панка.

По словам организатора книжного клуба Дарьи Новиковой, такие встречи проводятся каждый месяц. Выбираются книги из разных разделов, но только не художественная литература.

- Мы уже обсуждали произведения «Автор, ножницы, бумага. Как быстро писать впечатляющие тексты», «Биология желаний», «Счастливый город», а на прошлую встречу мы выбирали «Пособие баристы» Скотта Рао, – рассказывает Дарья.

По словам девушки, у них также есть интересное отличие от других клубов – модератор. Этот человек уже читал выбранную книгу, разбирается в теме и направляет беседу. Каждый месяц он новый.

Следующая встреча пройдет 25 мая по адресу ул. 8 Марта, 2 к1, сообщает «Мой портал».

ИСТОЧНИК KP.RU