Тюменский Цельгель экспортируют в Беларусь

СЕГОДНЯ 18:30 2019-05-12T18:30:20+03:00

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Разработкой тюменских ученых заинтересовались в Республике Беларусь. Начались поставки ранозаживляющего средства Цельгель в соседнее государство.

По словам кандидата медицинских наук, заместителя генерального директора медицинской корпорации GG Сергея Гольцова, следующий шаг после получения декларации соответствия Евразийского экономического Союза, а также сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, - это заинтересованность в Цельгеле в России. Производители средства также параллельно выстраивают отношения с зарубежьем.

Отметим, что Cellgel применяется при заживлении ран, порезов в быту, а также после лазерных шлифовок и других процедур в клиниках эстетической медицины. Он может быть полезен ещё и тем, кто любит загорать, но иногда не знает в этом меры.

ИСТОЧНИК KP.RU