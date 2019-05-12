2019-05-12T17:32:46+03:00
Происшествия

В Патрушева задержан курганец с амфетамином и «солью»

Парню грозит до 20 лет лишения свободы
Алена Кульмухаметова
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В Патрушева задержали курганца с амфетамином и «солью». Фото с сайта pixabay.comВ Патрушева задержали курганца с амфетамином и «солью». Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в деревне Патрушева задержан житель Курганской области, у которого были изъяты один грамм «мефедрона» или амфетамина и 0,47 грамм «соли», приготовленных к сбыту.

По информации МВД по Тюменской области, 27-летний мужчина планировал заняться распространением наркотиков с помощью так называемых «закладок». Он приехал в Тюмень за партией запрещённых веществ и планировал распространять их в одном из соседних регионов. В дальнейшем, в присутствии понятых, полицейскими проведен обыск по месту жительства подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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