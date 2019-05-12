Тюменцам рассказали, как защитить велосипед от кражи

СЕГОДНЯ 16:32 2019-05-12T16:32:14+03:00

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Сезон велопрогулок в Тюмени уже открыт, а вместе с ним и начались кражи двухколёсного транспорта. Несколько советов, как позаботиться о сохранности своего велосипеда.

Во-первых, проявлять бдительность. Не нужно оставлять велик ночью на улице, внимательно следите за ним в особо людных местах: на вокзалах, рынках. Не бросайте транспорт непристегнутым даже в хорошо знакомом подъезде, ведь там всегда могут оказаться случайные люди. Каждый раз необходимо забирать с собой аксессуары: насосы, велокомпьютеры, сумки на рамы. Байк пристёгивать только за раму, а не за колесо или сиденье, которые легко открутить.

- Самыми незатратными противоугонными средствами являются обычные цепи и U-образные замки. Практически все велосипедные тросы, которые продаются в магазине для пристегивания байка, можно перекусить обычными кусачками. А вот с цепью и замком такой фокус не получится, - рассказывает техник Виктор Стригунов. – Правда, цепь добавит пару лишних кило вашему велу, а U-образный замок закрепить можно только за забор или спецпарковку, прикрепить к дереву или широкому элементу конструкции не получится.

Кроме того, каждый владелец велосипеда просто обязан сфотографировать или прописать себе индивидуальный номер рамы, он выбит под кареточным узлом велосипеда, он же прописан в гарантийном талоне на покупку. В случае кражи, это облегчит работу полицейским.

- Есть и другие средства защиты, помимо тросов, - рассказывает Виктор. - Например, блокираторы колес. Или велосигнализация. Это миниатюрное устройство обычно крепится на подседельный штырь. При вибрациях срабатывает специальный датчик, и аппарат издает пронзительный громкий звук, привлекающий внимание и отпугивающий вора, а владельцу на смартфон приходит уведомление.

Кстати, оставляя байк без присмотра, можно просто снять с него цепь, чтобы никто не смог на нем уехать, сообщает «АиФ-Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU