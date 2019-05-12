СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-12T16:24:45+03:00

В Юргинском районе для бюджетников готовят семь квартир Фото: Татьяна Коркина

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В сельском поселении Северо-Плетнево Югрнинского района Тюменской области начались работы по капитальному ремонту здания амбулатории.

Уже известно, что в двухэтажном здании будут располагаться семь квартир: четыре двухкомнатные, одна трехкомнатная и две однокомнатные. Все они будут находиться на втором этаже. Первый же будет отдан непосредственно под саму амбулаторию.

На капитальный ремонт всего здания планируется потратить около 20 миллионов рублей.

По словам главы района Виктора Васильева, все работы будут закончены уже к сентябрю 2019 года. Эта дата отмечена неслучайно, ведь получат ключи от нового жилья сотрудники бюджетной сферы и в первую очередь учителя.

- Специалисты, которых мы пригласим к нам в район, должны успеть до начала нового учебного года обустроиться на новом месте, - добавил Виктор Васильев.

В амбулатории приём будут вести терапевт, стоматолог, а также и фельшердско-акушерский состав. Кроме того, там появится возможность проводить забор анализов, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU