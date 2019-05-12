2019-05-12T15:54:35+03:00
Происшествия

Вечером на Олимпийской тюменец расстреливал из пневматики людей и машины

Пострадал один человек
Алена Кульмухаметова
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Вечером на Олимпийской тюменец расстреливал из пневматики людей и машины. Фото из группы "ЧС-Тюмень" в соцсети ВКонтактеВечером на Олимпийской тюменец расстреливал из пневматики людей и машины. Фото из группы "ЧС-Тюмень" в соцсети ВКонтакте
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Длинные выходные тяжело дались тюменцам. Пожары, ДТП, инциденты с детьми, а также стрельба по людям произошли в последние часы в городе.

Так, в группе «ЧС Тюмень» в соцсети ВКонтакте появилась информация, что накануне поздним вечером, между домами по адресу Олимпийская 12 и 18, неизвестный человек из 12 дома, предположительно с 3-4 этажа стрелял из пневматического оружия по людям. Сообщается, что тюменец попал в молодого человека, а также разбил несколькими выстрелами заднее стекло автомобиля. Всех, кто владеет какой-либо информацией просьба сообщить по телефону 89324878181.

Как оказалось, в тот вечер стреляли не только на Олимпийской. Одна из подписчиц группы сообщила, что 11 мая на Пермякова, 39 во 2 часу ночи тоже слышала выстрелы у кафе «Учкудук». Получить официальную информацию в полиции на момент написания материала не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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