В Тобольском районе насмерть разбились двое юношей

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-12T14:41:28+03:00

Одному из них нет и 18 лет

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое юношей, случилось сегодня ранним утром в Тобольском районе. «Четырнадцатая» врезалась в берёзу.

По информации Госавтоинспекции по Тюменской области, ДТП произошло 12 мая около четырёх часов утра на грунтовой дороге недалеко от деревни Пенья.

В результате аварии погибли двое молодых людей 17 и 18 лет. Они мчались на «ВАЗ-2114» из соседней деревни. Молодой водитель не заметил берёзы. От удара одного из погибших выбросило из автомобиля.

Выяснилось, что владелец автомобиля остался жив, так как пьяным спал у себя дома. Накануне он вместе с погибшими вместе распивал алкоголь.

В настоящий момент выясняется, кто находился за рулем и все причины трагедии, сообщает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU